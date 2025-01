Stand: 27.01.2025 15:43 Uhr Fockbek: Zwei Festnahmen nach Einbruch

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Fockbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Nach Angaben der Ermittler haben die Hausbesitzer einen von zwei Einbrechern auf frischer Tat ertappt. Er flüchtete und stieg zu einem zweiten Mann in ein Auto. Der Hausbesitzer merkte sich das Kennzeichen und rief die Polizei. Im Zuge einer Fahndung konnten die beiden Tatverdächtigen festgenommen werden. Das Diebesgut, unter anderem Schmuck und ein Handy, haben die Ermittler bisher nicht gefunden. Gegen den Einbrecher wurde Haftbefehl erlassen.

