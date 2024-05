Stand: 15.05.2024 09:52 Uhr Fliegerhorst Jagel nimmt neue Drohne in Flugbetrieb auf

Am Fliegerhorst in Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) wird am Mittwoch die neue Bundeswehr-Drohne "German Heron TP" offiziell vorgestellt. Nach ersten Tests des Herstellers Airbus nimmt die unbemannte Drohne mit Aufklärungssystem nun im Luftwaffengeschwader Immelmann 51 den Demonstrationsflugbetrieb auf. Mit 26 Metern Spannweite und einem Gewicht von fünf Tonnen ähnelt die XXL-Drohne eher einem Flugzeug. Im Vergleich zu ihrem Vorgänger kann die Heron TP auch Waffen aufnehmen. Insgesamt fünf Drohnen hat die Bundeswehr von Israel Aerospace Industries - einem Partner von Airbus - geleast. Die Hauptaufgaben sind neben der Aufklärung die Unterstützung von Bodentruppen die von verbündeten Kräften am Boden.

