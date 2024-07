Stand: 23.07.2024 15:42 Uhr Flensburger Polizei fasst mutmaßlichen Brandstifter

Die Polizei in Flensburg hat einen mutmaßlichen Brandstifter ermittelt, der im Juni mehrere Feuer gelegt haben soll. Laut Polizei hat der 21-Jährige aus dem Kreis Schleswig-Flensburg zugegeben, ein Strohlager und drei Altkleidercontainer in Langballig (Kreis Schleswig-Flensburg) sowie zwei Müllcontainer in Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) angezündet zu haben. Der Mann sei der Polizei bislang nicht bekannt. Ob es einen Zusammenhang mit dem niedergebrannten historischen Marxenhaus im Museumsdorf in Unewatt (Kreis Schleswig-Flensburg) gibt, kann nach Polizeiangaben derzeit weder bestätigt noch ausgeschlossen werden.

