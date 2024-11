Stand: 15.11.2024 08:53 Uhr Flensburg: Wie geht es mit der kriselnden Wirtschaft weiter?

Die Frage der Zukunft der Wirtschaft in Flensburg ist Donnerstagabend in der Ratsversammlung in Flensburg in einer aktuellen Stunde diskutiert worden. Alle Ratsfraktionen waren sich einig: Es brauche mehr Digitalisierung, weniger Bürokratie und eine bessere Infrastruktur. Die kommunale Politik könne aber nur einen Rahmen schaffen. Laut Oberbürgermeister Fabian Geyer (parteilos) hat die Stadt Flensburg immer Wandlungsprozesse durchgemacht und ist gerade auch durch die Hochschule und die Grenznähe zu Dänemark ein starker Wirtschaftsstandort mit Sicherheit.

Zukunft von Danfoss, Fjord Paper und die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft bereiten Sorgen

Um die Arbeitsplätze bei Fjord Paper, der Flensburger Schiffbaugesellschaft und Semikron Danfoss zu sichern, fehlen dem Rat die Möglichkeiten. Viele Probleme könne die Politik in Flensburg nicht lösen. Zum Beispiel bei der Flensburger Schiffbaugesellschaft. Immer wieder wurde der Rücktritt von Inhaber Lars Windhorst gefordert.

