Stand: 14.08.2024 09:44 Uhr Flensburg: Theaterwerkstatt Pilkentafel plant neue Saison

Die Theaterwerkstatt Pilkentafel in Flensburg will auch in der kommenden Saison ab Herbst wieder Anlaufpunkt für auswärtige Künstlergruppen sein. Seit mehr als 40 Jahren bietet die kleine Bühne in Jürgensbyer Kapitänsviertel um das Darsteller-Duo Elisabeth Bohde und Torsten Schütte viele zum Teil experimentelle Aufführungen. Angewiesen ist die Pilkentafel laut Bohde auf einen städtischen Zuschuss. 200.000 Euro sind nach eigenen Angaben beantragt. Die Flensburger Ratsvertreter beraten darüber im Herbst.

Saison startet mit Stück über Autismus

Ende Oktober startet die Theaterwerkstatt Pilkentafel nach der Sommerpause mit dem Tanzstück "Follow the dopamine" des Performancekollektivs "Merle | Mischke | Klee" in die neue Theatersaison. Darin geht es um die Krankheit ADHS. Weitere Stücke seien in Planung. In der vergangenen Saison hat die Theaterwerkstatt nach eigenen Angaben elf Stücke bei insgesamt 90 Aufführungen auf die Bühne gebracht.

