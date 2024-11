Stand: 26.11.2024 11:38 Uhr Flensburg: Forum zur Entwicklung der Innenstadt

In der Phänomenta in Flensburg findet am Montag (2. Dezember) von 17 bis 20 Uhr das zweite Innenstadtforum statt. Das teilt die Stadt Flensburg mit. Thema ist das Ergebnis einer Innenstadtumfrage. Dabei ging es um die Stärken der Flensburger Innenstadt und auch die Herausforderungen, vor denen sie steht. Positiv bewerteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer demnach das Stadtbild mit den Kaufmannshöfen, dem skandinavischen Flair und dem gastronomischen Angebot. Kritisch blickten die Befragten auf den Leerstand in der Innenstadt, fehlende Einkaufsvielfalt und hohe Parkgebühren.

