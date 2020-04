Stand: 23.04.2020 19:49 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Flensburg: FSG will Insolvenz anmelden

Die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft stellt voraussichtlich in den kommenden Tagen einen Insolvenzantrag. Davon geht der Bevollmächtigte der IG Metall, Michael Schmidt, aus. Die Geschäftsleitung hatte den Betriebsrat und Vertrauensleute am Donnerstag informiert. Das Unternehmen selbst hat sich bisher nicht offiziell dazu geäußert. Schon seit Monaten ist der Großteil der Belegschaft in Kurzarbeit, seit der Corona-Pandemie ruht die Produktion an der Flensburger Werft ganz. Zuvor hatte der SH:Z über die Pläne berichtet.

Die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft stellt voraussichtlich in den kommenden Tagen einen Insolvenzantrag. Davon geht die IG Metall aus. Die Geschäftsleitung hatte zuvor den Betriebsrat und Vertrauensleute informiert.







FSG schon seit längerem in roten Zahlen

"Geplant ist eine Insolvenz in Eigenverwaltung mit einem neuen Geschäftsführer", sagte Michael Schmidt. Er wertet das trotz anfänglicher Skepsis als Chance, Zeit zu gewinnen und die Werft neu für den Schiffbau auszurichten. Obwohl die Auftragsbücher voll waren, hat die FSG zuletzt rote Zahlen in dreistelliger Millionenhöhe geschrieben. Der Bau von zwei Großfähren wurde kürzlich abgesagt. Eine weitere Großfähre ist aktuell noch mit Verspätung in Bau. Im vergangenen Jahr stand die Flensburger Werft bereits kurz vor der Insolvenz. Der Finanzinvestor Windhorst hatte das Unternehmen dann übernommen.

