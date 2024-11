Stand: 15.11.2024 15:26 Uhr Flensburg: Eisbahn auf Exe kommt im Dezember

Laut der Stadt Flensburg soll es in diesem Jahr doch wieder eine Eisbahn auf der Exe geben. Anlass war das große Engagement von Schülerinnen und Schüler der umliegenden Schulen, die enttäuscht waren, dass die Eisbahn in diesem Jahr nicht aufgebaut werden sollte. Sie haben sich an die Stadt gewandt mit der Bitte, die Eisbahn auch in diesem Jahr wieder stattfinden zu lassen. Nach einem Gespräch mit den zuständigen Beteiligten konnte jetzt eine Lösung gefunden werden. Die Stadtwerke Flensburg haben sich bereit erklärt, die Eisbahn kostenlos mit Ökostrom zu beliefern. Eröffnet wird die Eisbahn am 14. Dezember und ist bis zum 2. März in Betrieb.

