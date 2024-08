Stand: 14.08.2024 17:21 Uhr Flensburg: Die Hafenspitze hat wieder einen Wasserspender

Der Wasserspender an der Hafenspitze in Flensburg ist wieder in Betrieb. Die Stadtwerke haben ihn am Mittwoch freigegeben. Im vergangenen Jahr wurde der Wasserspender nach technischen Problemen außer Betrieb genommen. Weil sich Hygienetests verzögerten, dauerte die Wiederinbetriebnahme nach Angaben der Flensburger Stadtwerke länger als geplant.

VIDEO: Flensburg: Ein Wasserspender, der kein Wasser spendet (2 Min)

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg