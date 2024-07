Stand: 18.07.2024 16:31 Uhr Flensburg: Berufungsverfahren gegen Urteil zu Abseilaktion

Am Landgericht Flensburg hat am Donnerstag ein Berufungsverfahren gegen vier Angeklagte begonnen, die im November 2020 an einer Abseilaktion von einer Autobahnbrücke beteiligt waren. Die drei Frauen und ein Mann waren am 5. Januar 2023 vom Amtsgericht Schleswig wegen Nötigung jeweils zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 20 Euro verurteilt worden. Gegen das Urteil legten sie Berufung ein, die nun verhandelt wird. Zu dem Prozess damals kam es, weil die Angeklagten vom Gericht verhängte Strafbefehle nicht akzeptieren wollten. Mit einem Urteil ist im September zu rechnen.

