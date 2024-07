Fit bleiben im Alter: Digitales Pflegeprojekt hält Senioren fit Stand: 03.07.2024 11:23 Uhr Der Fachkräftemangel erschwert die Pflege von Seniorinnen und Senioren. Das Projekt "In Bewegung bleiben mit DigiCare" der Diakonie Altholstein soll Bewegungsarmut im Alter entgegenwirken - auf digitalem Weg.

Treppensteigen war für die 78-jährige Hannelore Brodowski mehrere Jahre lang nicht mehr möglich - nach einem Unfall war ihr Oberschenkelmuskel gerissen. "Ich hatte Gehprobleme und ich hatte Probleme, wenn ich gesessen habe, wieder aufzustehen. Da bestand schon mal die Gefahr, dass ich umkippe." Physiotherapie hat ihr nie weiter geholfen.

Krankenkasse übernimmt anteilig bei Pflegegrad

Seit vier Jahren wohnt sie in einer betreuten Wohnanlage der Diakonie Altholstein. Vor einem halben Jahr dann hat Brodowski das Programm "DigiCare" kennengelernt. Solange testet die Diakonie Altholstein das Programm in mehreren Einrichtungen. Das digitale Übungsprogramm soll den Seniorinnen und Senioren ermöglichen, Bewegung in ihr häusliches Umfeld zu integrieren und somit den Folgen von Bewegungsmangel vorbeugen. Anwenderinnen und Anwender werden damit bei ihrem eigenen Trainingsstand abgeholt, so die Diakonie.

"Ich bin sehr aktiv geworden, weil es mir einfach gut tut. Ich wage vieles, was ich sonst nicht gemacht hätte, weil ich dann auch Angst hatte - und die habe ich nicht mehr." Hannelore Brodowski

Angewendet werden kann das Programm allerdings nur unter Anleitung von geschulten Personal. Einmal die Woche bekommt Hannelore Brodowski ihre Übungen. Dabei dauert eine Kurseinheit bis zu 20 Wochen und je Trainingseinheit maximal 20 Minuten. Den Rest der Woche macht die Seniorin die Übungen zusätzlich alleine. Bei einem Pflegegrad kann die Hilfe sogar anteilig von der Krankenkasse übernommen werden.

KI-Programm aus Dänemark mit Altenpflegerpreis ausgezeichnet

Das Computerprogramm funktioniert mit Künstlicher Intelligenz. Entwickelt wurde es unter anderem von Physiotherapeutinnen und -therapeuten in Dänemark. Dort kommt das Programm schon mehrere Jahre in verschiedenen Kommunen zum Einsatz. Das Projekt wurde mit dem Altenpflegepreis 2023 ausgezeichnet. Die Diakonie Altholstein erzielte mit der im ambulanten Bereich modellhaften Einführung von "DigiCare" den dritten Platz des Altenpflegepreises.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 03.07.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Pflege