Stand: 25.06.2024 16:24 Uhr Fielmann schenkt Kreismuseum Prinzesshof Anderson-Gemälde

Das Kreismuseum Prinzesshof in Itzehoe (Kreis Steinburg) freut sich über die Schenkung eines Gemäldes des Malers Friedel Anderson. Die Fielmann Group hat das Ölgemälde "Jahrmarkt in Itzehoe" dem Museum am Dienstag übergeben. Der Künstler Friedel Anderson hat Kunstgeschichte und Malerei in Göttingen und Kassel studiert. Der 69-Jährige gehört zum Künstlersonderbund der "norddeutschen Realisten" und lebt und arbeitet in Itzehoe.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.06.2024 | 16:30 Uhr