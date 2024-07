Stand: 07.07.2024 17:43 Uhr Feuer in Sporthalle in Schönberg

In Schönberg in Holstein (Kreis Plön) ist am späten Sonntagnachmittag ein Feuer in der alten Sporthalle der örtlichen Gemeinschaftsschule ausgebrochen. Laut Feuerwehr steht das Gebäude vollständig in Flammen. Vier Kinder werden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung behandelt. Ob sie in der Halle waren, ist noch unklar. Fünf Feuerwehren waren noch am Abend mit dutzenden Kräften im Einsatz. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist ebenfalls noch unbekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.07.2024 | 18:00 Uhr