Feuer in Schenefeld: Löscharbeiten dauern an Stand: 16.09.2022 08:16 Uhr In einer Lagerhalle der Baumschule in Schenefeld im Kreis Steinburg ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Rund 100 Feuerwehrkräfte waren zeitweise im Einsatz. Wegen des Funkenflugs wurde die B430 gesperrt.

Gegen 21.30 Uhr ist das Feuer in einer 30 mal 80 Meter großen Lagerhalle der Baumschule ausgebrochen. Schnell färbten die haushohen Flammen den Nachthimmel über der 2.600-Einwohner-Gemeinde feuerrot. Wegen des Funkenflugs wurde die Bundesstraße 430 zwischen Schenefeld und Breitenfelde in beide Richtungen gesperrt. Noch immer steht der Verkehr dort still. Nach Auskunft der Polizei wird das noch einige Stunden so bleiben. Außerdem werden Anwohner wegen der Rauchentwicklung aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Wie es zu dem Brand kommen konnte ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Laut der Polizeidirektion Itzehoe wird die Schadenshöhe auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Verletzt wurde demnach niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.09.2022 | 08:00 Uhr