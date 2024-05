Stand: 05.05.2024 11:37 Uhr Feuer in Mölln: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Mölln im Kreis Herzogtum-Lauenburg ermittelt die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen brannte es in der Nacht zu Sonntag an mehreren Stellen in einem Treppenhaus, die Feuerwehr hatte die Flammen in dem Haus in der Ratzeburger Straße schnell im Griff. Verletzt wurde niemand. Es gibt laut Polizei Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung.

