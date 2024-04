Feuer in Klein Bennebek: Polizei vermutet Brandstiftung Stand: 09.04.2024 09:35 Uhr "Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist von einer Brandstiftung als Brandursache auszugehen", sagt die Polizei. Verdächtigt werden dabei der verstorbene Mann und seine Freundin.

Nach dem Feuer mit einem Toten in Klein Bennebek (Kreis Schleswig-Flensburg) geht die Polizei nach eigenen Angaben jetzt von Brandstiftung aus. Am Freitag war die Feuerwehr zu dem Einsatz ausgerückt. Vor Ort brannte es bereits lichterloh. In den Flammen starb der 27-jährige Sohn der Hausbesitzer. Seine gleichaltrige Lebensgefährtin wurde lebensgefährlich verletzt - zwei weitere Personen leicht.

In dem Einfamilienhaus lebten der Vater und die 62 Jahre alte Mutter sowie ein 21 Jahre alter Bruder des Toten. Das wegen Brandstiftung verdächtige Paar wohnte laut Polizei nicht selbst dort. Wie und warum sie das Feuer gelegt haben, ermittelt die Polizei noch.

Weitere Informationen Feuer in Klein Bennebek: Ein Toter und drei Verletzte Während des Brands im Kreis Schleswig-Flensburg stürzte ein Teil des Gebäudes ein. Ein 27-Jähriger kam ums Leben. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.04.2024 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg