Stand: 05.12.2024 11:39 Uhr Feuer in Kfz-Lagerhalle in Stockelsdorf

In Stockelsdorf im Kreis Ostholstein hat es am Mittwochabend in einer Kfz-Lagerhalle im Gewerbegebiet gebrannt. Nach Angaben der Polizei wurde ein Mitarbeiter leicht verletzt. Ein Lastwagen hatte aus noch nicht geklärter Ursache Feuer gefangen - das Fahrzeug wurde brennend herausgezogen. 30 bis 40 Feuerwehrleute waren zwei Stunden lang im Einsatz. Die Lagerhalle ist laut Polizei beschädigt, aber nicht komplett abgebrannt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein