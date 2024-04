Stand: 21.04.2024 10:55 Uhr Feuer in Gartenanlage in Neumünster

In Neumünster ist die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag zu einer Gartenkolonie in den Auwiesen ausgerückt. Anwohnerinnen und Anwohner hatten die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem sie einen Brand und Rauch bemerkt hatten. Als die Feuerwehr eintraf, standen zwei Gartenlauben bereits in Flammen. Etwa 30 Feuerwehrleute waren zwei Stunden lang im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.04.2024 | 10:00 Uhr