Stand: 15.11.2024 10:44 Uhr Feuer in Entsorgungsbetrieb in Tornesch

In Tornesch (Kreis Pinneberg) hat es in einem Entsorgungsbetrieb gebrannt. Die Feuerwehren aus Tornesch und Uetersen waren mit mehr als 70 Einsatzkräften vor Ort. Der Brand in einer Sortieranlage für Gewerbemüll war am Donnerstagabend schnell unter Kontrolle.

Nachlöscharbeiten besonders aufwendig

Die aufwendigen Nachlöscharbeiten dauerten laut Feuerwehr allerdings noch rund zwölf Stunden an. Das Feuer flammte immer wieder auf, deshalb musste der brennende Müll musste aus der Halle geräumt werden, um alle Glutnester löschen zu können. Dazu wurden Schläuche über eine Länge von mehr als 1000 Metern verlegt. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg