Stand: 11.11.2024 07:51 Uhr Feuer auf altem Bauernhof in Freienwill

In Freienwill im Kreis Schleswig-Flensburg gab es am Sonntagabend einen Großeinsatz für die Feuerwehr. Dort war in einem Wohnhaus auf einem Resthof ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr waren rund 70 Einsatzkräfte vor Ort. Alle Bewohner seien unverletzt. Die Nachlöscharbeiten laufen noch.

Zwischenzeitlich wurde über die Warnapp "NINA" vor der starken Rauchentwicklung gewarnt.

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.11.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg