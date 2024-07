Feuer auf Lürssen-Werft am NOK - Jacht und Halle in Flammen Stand: 02.07.2024 11:35 Uhr In Schacht-Audorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde brennt aktuell eine Halle der Lürssen-Werft. Zahlreiche Einsatzkräfte und auch zwei Rettungshubschrauber sind vor Ort.

In Schacht-Audorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist die Feuerwehr zur Lürssen-Werft ausgerückt. Laut Feuerwehr steht eine Schiffshalle komplett in Flammen. Mehr als 100 Einsatzkräfte sind bereits vor Ort, weitere sind angefragt. In der betroffenen Halle befindet sich laut Polizei auch eine Jacht, die nun ebenfalls brennt - die Lürssen-Werft ist unter anderem für den Bau von Jachten bekannt.

Einsatzlage unübersichtlich

Die Einsatzlage ist laut Feuerwehr unübersichtlich. Die Feuerwehr versucht gerade, die Hallenwände von außen zu kühlen, um die Temperatur im Halleninneren zu senken.

Sicherheitshalber wurden auch zwei Rettungshubschrauber mit Notärzten zur Lürssen-Werft geschickt. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr wurde eine Person verletzt - sie erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, wie die Polizei mitteilte.

Die dunkle Rauchsäule über der Schiffshalle ist weithin sichtbar. Anwohnerinnen und Anwohner im Bereich der Hüttenstraße werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.07.2024 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde Schiffbau