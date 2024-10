Stand: 21.10.2024 20:39 Uhr Feuer auf Binnenschiff in Lauenburg

Im Hafen von Lauenburg an der Elbe (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat am Montagabend ein Binnenschiff gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand der Besatzung verletzt. Etwa hundert Einsatzkräfte waren laut Feuerwehr vor Ort. Der Frachter hatte auch Getreide geladen, was aber nicht in Brand geraten war. Wie das Feuer auf dem rund 80 Meter langen Schiff ausbrechen konnte, ist noch unklar.

