Stand: 21.10.2024 16:21 Uhr Festnahme nach Autodiebstählen im Kreis Pinneberg

Nach den Diebstählen von drei SUV in Tornesch (Kreis Pinneberg) und Pinneberg meldet die Polizei eine Festnahme: Auf der A24 bei Gudow im Kreis Herzogtum-Lauenburg nahmen die Beamten eine Autofahrerin in Gewahrsam. Sie war in einem der gestohlen Autos aus Tornesch unterwegs. Die Autofahrerin kam nach ihrer Festnahme inzwischen wieder auf freien Fuß. Sie muss sich laut Polizei nun wohl wegen schweren Bandendiebstahls in einem Strafverfahren verantworten. Ein zweites gestohlenes Auto aus Tornesch, entdeckte die Polizei ebenfalls auf der A24 nach einem Verkehrsunfall in Brandenburg. Der Fahrer floh. Ein drittes gestohlenes Auto aus Pinneberg wurde bislang nicht gefunden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Kreis Herzogtum Lauenburg