Ferienunterkünfte in der Lübecker Bucht nahezu ausgebucht

Am Wochenende und in der kommenden Woche sind vor allem in der Lübecker Bucht (Kreis Ostholstein) 80 bis 90 Prozent aller Ferienunterkünfte ausgebucht. Das erklärte eine Sprecherin der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht. Erst ab dem 10. August wird es wieder etwas leerer.

Tourismusagentur: Lieber im Landesinneren buchen

Die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein empfiehlt Kurzentschlossenen, Unterkünfte abseits der Ostseeküste zum Beispiel im Kreis Herzogtum Lauenburg zu buchen. "Etwas ins Landesinnere gehen, zweite, dritte Reihe, nicht die Unterkunft mit Meerblick. Andere Straßen haben auch hübsche Unterbringungsmöglichkeiten", sagt Agentur-Sprecherin Manuela Schütze. Die Tourismus-Agenturen hoffen auf einen sonnigen August mit vielen Gästen.

