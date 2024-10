Stand: 18.10.2024 10:03 Uhr Ferienstart im Land: ADAC rechnet mit vollen Straßen

An diesem Wochenende starten in Schleswig-Holstein und auch in Hamburg die Herbstferien - in Niedersachsen und Bremen gehen sie zu Ende. Das heißt: Reisende brauchen dieses Wochenende viel Geduld auf den Straßen. Der ADAC erwartet volle Straßen und empfiehlt, wenn möglich, Freitagabend nach dem Berufsverkehr oder Sonnabend ganz früh loszufahren. Die längsten Staus werden auf der A1 und der A7 im Großraum Hamburg erwartet, in diesem Bereich gibt es auch mehrere Baustellen. Auch am Hamburger Flughafen braucht es Zeit und Geduld. Flugreisende sollten mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen sein, heißt es vom Airport.

