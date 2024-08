Stand: 14.08.2024 14:47 Uhr Feierstunde für Olympia-Teilnehmende in Kiel

Die Stadt Kiel will Mittwochabend feierlich ihre Olympionikinnen und Olympioniken im Rathaus in Empfang nehmen. Mit dabei sind vor allem die Sportlerinnen und Sportler, die in Marseille beim Segeln um Medaillen gekämpft haben. So wird Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) unter anderem die Kieler Kitesurferin Leonie Meyer und die Bronzegewinnerin von Tokio Alica Stuhlemmer begrüßen. Nicht dabei sein werden die beiden Silbermedaillengewinner Rune Dahmke und Andreas Wolff vom THW Kiel und die ehemalige Weltranglistenerste im Tennis Angelique Kerber.

