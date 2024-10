Stand: 30.10.2024 08:52 Uhr Fehlalarm in Heiligenhafener Sparkasse löst Großeinsatz aus

Am Mittwochmorgen hat die Verneblungsanlage in der Sparkasse am Markt in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) für einen größeren Einsatz gesorgt, als die Anlage plötzlich losging. Feuerwehr und Polizei waren schnell vor Ort, da das System üblicherweise bei Einbrüchen aktiviert wird, um etwa Geldautomatensprengungen zu verhindern. Schnell konnte jedoch Entwarnung gegeben werden: Es handelte sich um einen Fehlalarm, und die Einsatzkräfte mussten lediglich die Filiale belüften. Die genaue Ursache für die Auslösung der Verneblungsanlage ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.10.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein