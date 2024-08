Stand: 28.08.2024 16:45 Uhr Falsche Polizisten betrügen Frau um Bargeld und Goldmünzen

Falsche Polizeibeamte haben am Dienstag in Norderstedt (Kreis Segeberg) eine ältere Frau um Bargeld und Goldmünzen gebracht. Laut Polizei liegt der Wert im mittleren fünfstelligen Bereich. Ein Unbekannter hatte die Frau morgens angerufen und sich als Kriminalbeamter ausgegeben. Demnach warnte er die Seniorin vor angeblichen Einbrüchen bei ihr in der Nähe. Ihre Wertgegenstände müssten deshalb in amtliche Verwahrung genommen werden. Die Polizei warnt in dem Zusammenhang erneut vor der Betrugsmasche und sagt, dass Behörden niemals am Telefon verlangen würden, Wertgegenstände auszuhändigen.

