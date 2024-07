Stand: 19.07.2024 09:33 Uhr Fallen bei Oeversee sollen Giftschlange anlocken

Insgesamt sechs Reusen-Fallen sollen bei Oeversee im Kreis Schleswig-Flensburg die giftige Afrikanische Baumschlange anlocken. Im April wurde sie dort erstmals gesichtet. Das berichtet Patrick Kehler vom Ordnungsamt. Die Mitarbeiter haben die Reusen mit einer weiblichen Schlangenhaut bestückt. Damit hoffen sie, die männliche Baumschlange in die Falle zu locken. Der Biss der etwa zwei Meter langen, grünen Schlange kann tödlich sein, sagt das Landesamt für Umwelt. Das Gift führe zu inneren Blutungen, fange aber erst nach Stunden an zu wirken. Somit sei Zeit genug, in ein Krankenhaus zu gehen.

