Stand: 27.06.2024 10:21 Uhr Bewohner in Oeversee melden wieder eine Schlange

Nachdem das Amt Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg) bestätigt hat, dass sich in der Region eine Afrikanische Baumschlange aufhält, haben Bewohner des Ortes am Mittwoch in ihrem Garten eine Schlange gemeldet. Sie sei nur kurz zu sehen gewesen, hieß es. Nach Angaben der Bewohner soll sie grün gewesen sein. Die alarmierten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sahen das Tier nach eigenen Angaben ebenfalls einen kurzen Moment. Die Schlange soll dann aber in einem Loch verschwunden sein. Ob es sich bei dem Tier um die giftige afrikanische Baumschlange handelt, ist unklar. Es könnte auch eine Ringelnatter gewesen sein.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.06.2024 | 08:30 Uhr