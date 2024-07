Stand: 07.07.2024 12:30 Uhr Fahrradsternfahrt gegen Deponiepläne bei Kosel und Gammelby

Am Bültsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) geht der Protest gegen eine geplante Bauschutt-Deponie weiter. Zwar benötigt das Land laut einer Studie des Umweltministeriums dringend mehr Platz für Abfälle und somit neue Deponien. Anwohner und Naturschützer sehen den Standort in einer Kiesgrube in den Gemeinden Kosel und Gammelby aber weiterhin nicht als geeignet an und befürchten eine Verunreinigung des Grundwassers dort. Mit Fahrrädern wollen sie heute zum Naturschutzgebiet Bültsee fahren. Organisiert wird der Protest von der Initiative "Deponie Stoppen". Ziel der Sternfahrt ist ein Vereinsheim an Rande des Bültsees. Dort wollen Experten über die Besonderheit des Areals aufklären.

Die geplante Deponie soll einer Fläche von 14 Fußballfeldern entsprechen.

