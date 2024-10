Stand: 29.10.2024 09:21 Uhr Fachkräfte gewinnen: Welcome Center macht Station in Büsum

Am Dienstag macht das "Welcome Center Schleswig-Holstein" in Büsum (Kreis Dithmarschen) Station. Es informiert regionale Unternehmen über Strategien zur Suche und Einstellung von ausländischen Fach- und Arbeitskräften. Experten stellen am Nachmittag im mariCUBE verschiedene Lösungsansätze zur internationalen Fachkräftegewinnung, lokale Best-Practice-Beispiele und Strategien zur Mitarbeiterbindung vor. Nach Angaben der Experten werden dem Land bis 2035 mehr als 300.000 Fachkräfte fehlen, zumal Viele aus den geburtenstarken Jahrgängen in den Ruhestand gehen werden.

Das Welcome Center ist eine Initiative der Wirtschaftsförderung und der Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH (WTSH), der Bundesagentur für Arbeit und dem Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge.

