FSG-Nobiskrug: Windhorst denkt nicht an Rückzug und verspricht Gehaltszahlung Stand: 26.10.2024 11:34 Uhr Am Freitag hatten Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU), Gewerkschaft und Betriebsrat der Werften FSG und Nobiskrug über die Zukunft der Werften gesprochen. Einen Tag später meldet sich Investor Lars Windhorst zu Wort.

In einem am Sonnabend veröffentlichten Statement erklärt Windhorst er beteilige sich nicht an der öffentlichen medialen Diskussion über die Situation bei der FSG. Man arbeite mit Hochdruck an dem schwierigen Sanierungsprozess und käme schrittweise voran. Weiterhin entschuldigt er sich für die Verzögerung bei der Gehaltsauszahlung. Inzwischen sei das Geld für die offenen Gehälter auf den Konten der FSG Nobiskrug angekommen. Ein IG-Metall Sprecher bestätigte das auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein. Rund 80 Mitarbeiter von FSG-Nobiskrug hatten seinen Angaben zufolge bis jetzt auf ihr Gehalt gewartet. Das Statement von Windhorst schließt mit dem Versprechen: "Die künftigen Gehaltszahlungen werden selbstverständlich auch erfolgen."

Politik und FSG-Betriebsräte einig: Windhorst muss weg

Wegen der Krise bei Nobiskrug in Rendsburg (Rendsburg-Eckernförde) und FSG in Flensburg hatte Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) am Freitag Vertreter der IG Metall und des Betriebsrats zum Gespräch eingeladen. Dabei herrschte Einigkeit darüber, dass Windhorst der Zukunft der Werften im Weg steht. Der Minister, die IG Metall und die Betriebsräte appellierten zusammen an Investor Windhorst, sich aus den Werften FSG und Nobiskrug zurückzuziehen.

"Wir haben lang genug Geduld gehabt, wir haben überall unterstützt, wir haben Herrn Windhorst überall begleitet, wir haben eine Hand gereicht. Alles, was Herr Windhorst versprochen hat, hat er nicht eingehalten, und deswegen ziehen wir jetzt eine rote Linie und hoffen, dass wir ein schnelles Ende finden, damit wir wiederum einen schnellen Start gemeinsam finden können." Claus Ruhe Madsen (CDU), Wirtschaftsminister

Lage schon lange angespannt - Zukunft der Mitarbeitenden ungewiss

Seit der Übernahme durch die Tennor Holding von Lars Windhorst ist der Betrieb nicht mehr tariflich gebunden. Nach Angaben des FSG-Betriebsrats ist der Lohn in den vergangenen zwei Jahren mindestens in 15 Monaten zu spät gekommen. Momentan stünden noch Gehälter aus dem September aus. 500 der verbliebenen rund 530 Arbeitskräfte sind freigestellt. Windhorst schweigt dazu. Einen staatlichen Einstieg bei der Werft von Investor Windhorst lehnt das Land ab.

