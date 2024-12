FEX nimmt "Most Mysterious Song on the Internet" neu auf Stand: 05.12.2024 21:00 Uhr Ihr Song "Subways of your Mind" wurde zum "Most Mysterious Song on the Internet": Jetzt will die Kieler Band FEX den Titel neu auflegen. Dafür sind alle vier Musiker wieder zusammengekommen.

von Lisa Synowski

Es ist ein unscheinbares Haus am Rande von München, in dem in dieser Woche passiert, worauf Fans weltweit gewartet haben. Die Band FEX nimmt dort gerade ihren Song "Subways of Your Mind" neu auf. "Es ist immer noch überwältigend, dass Menschen auf der ganzen Welt unseren Song kennen und er ihnen zum Teil auch richtig viel bedeutet", sagt Michael Hädrich.

Er ist einer der vier Musiker, die in den 1980er-Jahren als FEX durch Norddeutschland getourt sind - und deren Song "Subways of Your Mind" jahrelang im Internet gesucht wurde.

Rätsel um Song wird zum Internethype

Den Song nimmt die Kieler Band 1983 in einem Tonstudio in Norddeutschland auf. Ein Jahr später läuft er im NDR Radio. Ein Jugendlicher schneidet ihn damals auf Kassette mit, aber vergisst, sich den Titel und die Band zu notieren.

2007 lädt seine Schwester einen Teil des Songs im Internet hoch und bittet das Netz um Mithilfe. Keiner erkennt den Song, aber es entsteht ein weltweiter Hype. Der Titel hat schnell mehr als zehn Millionen Aufrufe auf YouTube und tausende Kommentare in Internetforen.

FEX wird über Nacht weltweit bekannt

Im November 2024 erkennt ein Reddit-User schließlich den gesuchten Song und kontaktiert Michael Hädrich. Der lebt inzwischen in München. Das Tonstudio, in dem er gerade mit seinen drei Bandkollegen steht, ist sein eigenes.

Eigentlich arbeitet Hädrich als Musikproduzent eher im Hintergrund, doch seit das Rätsel um den mysteriösen Song gelöst ist, hat sich etwas verändert - die Bandmitglieder sind auf einmal Internetstars.

VIDEO: Band FEX spielt langgesuchten Song auf NDR 1 Welle Nord (3 Min)

Interviewanfragen aus der ganzen Welt

Fans wünschen sich eine Neuaufnahme des alten Songs. Sie teilen alle Neuigkeiten rund um die Band im Netz.

"Die vergangenen Wochen ist so viel passiert. Wir haben im Internet eine Live-Fragerunde mit einer Million Zuschauer gemacht und Interviewanfragen von Medien aus der ganzen Welt", berichtet Hädrich.

Band im Studio in München wiedervereint

In Tonstudio ist die Band jetzt zum ersten Mal wieder vollständig vereint. Eine ganze Woche haben sich die Musiker Zeit genommen, um den Song neu aufzunehmen. Im Januar wollen sie ihn dann auf allen gängigen Streaming-Plattformen veröffentlichen.

Das Ziel: in der Musikwelt noch mal richtig durchstarten und vielleicht sogar ein ganzes FEX-Album aufnehmen - gut vierzig Jahre nachdem ihr Song "Subways of Your Mind" das erste Mal im Radio lief.

