FDP SH will Pilotprojekt für Pyrotechnik in Fußball-Stadien

Nach der FDP in Bremen fordert nun auch die FDP in Schleswig-Holstein ein Pilotprojekt für das kontrollierte Abbrennen von Pyrotechnik in Fußball-Stadien. Das Projekt könnte laut Forderung der FDP in Kiel und Lübeck durchgeführt werden. Das Abbrennen von Pyrotechnik kostet die Vereine viel Geld. So musste Holstein Kiel Anfang März nach dem Auswärtsspiel in Berlin 24.000 Euro Strafe bezahlen. Die Vereine könnten nicht verhindern, dass Fans Pyrotechnik in Stadien schmuggeln, deshalb schließt sich die FDP in Schleswig-Holstein der Idee der Bremer FDP an, das Abbrennen von Pyrotechnik unter gewissen Voraussetzungen zu erlauben. Beim VfB Lübeck begrüßt man die Initiative. Holstein Kiel hat die Forderung laut eines Vereinssprechers vorerst zur Kenntnis genommen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Holstein Kiel VfB Lübeck