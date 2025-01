Stand: 08.01.2025 14:42 Uhr Eutin zählt mehr Passanten in der Innenstadt

In Schleswig-Holsteins Innenstädten waren 2024 weniger Besucher unterwegs als im Vorjahr. Das zeigt eine Studie von "Hystreet.com", einem Dienst, der die sogenannte Passantenfrequenz misst. Ausnahme ist Eutin (Kreis Ostholstein). Hier haben Laserscanner rund um den Marktplatz ein Plus von rund sieben Prozent bei der Passantenfrequenz verzeichnet. Die Geräte erfassen jeden Menschen, der an ihnen vorbeiläuft. Eutins Tourismuschef Michael Keller führt den Anstieg auf neue Veranstaltungen, Dekoration und das Projekt "Lichterstadt" zurück, das über 200.000 Besucher anlockte.

In anderen Städten, zum Beispiel in Lübeck, verzeichneten die Passantenscanner ein Minus. Der Handelsverband Nord macht ein verändertes Einkaufsverhalten und eine schlechte Konsumentenstimmung verantwortlich.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein