Stand: 24.05.2024 11:48 Uhr Eutin: Bürgersprechstunde zu "Digitalisierung im ländlichen Raum"

In Eutin (Kreis Ostholstein) gibt es am Sonnabend eine Bürgersprechstunde zum Thema "Digitalisierung im ländlichen Raum". Mit dabei ist auch Schleswig-Holsteins Digitalisierungsminister Dirk Schrödter (CDU). Er möchte auf dem Berliner Platz in Eutin mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen und über Chancen, Ziele und Herausforderungen der digitalen Transformation diskutieren. Außerdem zeichnet der Minister den Verein "Cobaas - Bildung und Kommunikation e. V." als digitalen Knotenpunkt des Landes aus. Cobaas bietet unter anderem Kindern und Jugendlichen Kurse in naturwissenschaftlichen Fächern und schafft Lerninseln im ländlichen Raum.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

