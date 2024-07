Stand: 02.07.2024 10:13 Uhr Europeada: Nordfriesen spielen in Risum-Lindholm

Die Fußball-Europameisterschaft der sprachlichen Minderheiten, die Europeada, geht am Dienstag unter anderem in Flensburg, Sonderburg und Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) weiter. Am Nachmittag spielen die Damen- und Herrenmannschaften Nordfrieslands im Nico-Nissen-Stadion in Risum-Lindholm (Kreis Nordfriesland). Um 15 Uhr treffen die Nordfriesland-Damen auf die Sloweninnen in Österreich und die Nordfriesland-Männer spielen gegen die Occitanier in Frankreich. Anstoß bei den Männern ist um 17.30 Uhr.

Frank Nickelsen, Geschäftsführer vom Friesenrat Sektion Nord freut sich, dass das Interesse an der Europeada im deutsch-dänischen Grenzland so groß ist: "Es bilden sich neue Freundschaften, neue Netzwerke und es dient auch immer dem übergeordneten Ziel der Völkerverständigung."

