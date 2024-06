Europawahl in SH - Wahlbeteiligung bislang etwas geringer Stand: 09.06.2024 13:09 Uhr In Schleswig-Holstein können etwa 2,3 Millionen Menschen ein neues Europäisches Parlament wählen - bis zum Vormittag hat das etwa jeder Sechste erledigt. Außerdem gibt es im Land acht Bürgermeister-Wahlen.

14,9 Prozent - so viele Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner haben in den ersten drei Stunden ihren Stimmzettel zur Europawahl abgegeben. Somit liegt die Wahlbeteiligung am Vormittag etwa zwei Prozentpunkte unter dem Wert der vergangenen Europawahl 2019, teilte die Landeswahlleitung mit. Damals waren es um 11 Uhr bereits 17 Prozent.

Europawahl bisher "sehr ruhig angelaufen"

Die bisher niedrigere Wahlbeteiligung sei aber ein erwartbares Ergebnis, sagte Landeswahlleiter Tobias Berger. Verglichen mit der Europawahlbeteiligung von 2014 liege man etwa auf einem ähnlichen Niveau. Dort waren es zum Vormittag 14,4 Prozent. "2019 hatte die Besonderheit, dass erstmals ein Spitzenkandidat benannt worden ist von den großen europäischen Parteien. Das kann ein Sondereffekt gewesen sein", so Berger.

Ansonsten sei die Europawahl bislang eher unauffällig verlaufen. "Wir haben bisher keine Besonderheiten gemeldet bekommen." Alle Wahllokale im Land öffneten pünktlich. "Wir haben ein gutes Gefühl für diese Europawahl." Noch bis 18 Uhr können die Stimmen an den Urnen abgegeben werden.

Mindestens 30 Wahlzettel pro Wahlurne

Ab 18 Uhr wird dann mit den Auszählungen begonnen. Neu ist laut Landeswahlleiter Berger, dass mindestens 30 Stimmen in einer Wahlurne sein müssen, bevor ausgezählt werden kann. Das bedeutet zum Beispiel, dass Urnen von den Halligen womöglich erst in einen anderen Wahlbezirk gebracht und dann gemeinsam mit dem Nachbarbezirk ausgezählt werden. Mit ersten Ergebnissen ist nach seinen Angaben wohl erst nach 23 Uhr zu rechnen.

Erstmals auf 16-Jährige wahlberechtigt

Insgesamt sind rund 2,3 Millionen Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner berechtigt, an der Europawahl teilzunehmen. Auch etwa 107.400 Staatsangehörige anderer EU-Länder sind im nördlichsten Bundesland stimmberechtigt. Neu ist außerdem, dass in Deutschland erstmals auch Jugendliche ab 16 Jahren wählen dürfen.

Zur Wahl stehen 34 Parteien und sonstige politische Vereinigungen. Insgesamt möchten 62 Bewerberinnen und Bewerber aus dem nördlichsten Bundesland ins Europäische Parlament in Straßburg und Brüssel einziehen. Zur Zeit vertreten dort vier Abgeordnete die Interessen und Belange aus Schleswig-Holstein. Parallel zur Europawahl finden im Land auch Bürgermeisterwahlen in acht Städten und Gemeinden statt.

