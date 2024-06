Europawahl 2024: Ergebnisse aus Lübeck, Herzogtum Lauenburg und Kreis Ostholstein Stand: 10.06.2024 02:24 Uhr Bei der Europawahl 2024 haben die Wählerinnen und Wähler in Schleswig-Holstein ihre Stimme abgegeben. Wie die Wahlergebnisse im Land und für Lübeck sowie die Kreise Herzogtum Lauenburg und Ostholstein ausfallen, erfahren Sie hier.

In Schleswig-Holstein waren am Sonntag etwa 2,52 Millionen Bürger dazu aufgerufen, ihre Stimme bei der Europawahl abzugeben. Hier sehen Sie, wie Schleswig-Holstein, Lübeck sowie die Kreise Herzogtum Lauenburg und Ostholstein abgestimmt haben.

Im Landesergebnis der Europawahl 2024 ist die CDU mit 30,2 Prozent der Stimmen wie auch bundesweit die stärkste Kraft in Schleswig-Holstein. Sie konnte im Vergleich zur Europawahl 2019 4,5 Prozentpunkte hinzugewinnen. Die SPD erreicht in Schleswig-Holstein, anders als bundesweit, mit 16,7 Prozent den zweiten Platz - und verzeichnet einen geringen Verlust von 0,4 Prozentpunkten im Vergleich zu 2019.

Grüne verlieren stark und AfD gewinnt deutlich

Die Grünen erreichen mit 15,4 Prozent der Stimmen und einem deutlichen Verlust von 13,7 Prozentpunkten Platz drei. Die AfD kommt mit 12,2 Prozent auf den dritten Platz und gewinnt 6,2 Prozentpunkte im Vergleich zu 2019 hinzu - gefolgt von der FDP mit 6,3 Prozent (+0,4 Prozentpunkte), dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit 4,1 Prozent und Volt mit 2,5 Prozent (+2,0). Die Linke erreicht 2,3 Prozent (-1,5) und die Partei 2,1 Prozent der Stimmen (-0,3). Die Wahlbeteiligung lag bei 64,4 Prozent.

Lübeck: CDU vorn, gefolgt von SPD

In Lübeck liegt die CDU vorn: 23 Prozent der Stimmen gingen an sie, das ist ein Gewinn von 2,7 Prozentpunkten. Auf die CDU folgen in Lübeck die Grünen mit 19,7 Prozent (-11,9 Prozentpunkte). Die SPD erreicht mit 18,7 Prozent der Stimmen Platz drei - mit einem Verlust von 0,7 Prozentpunkten.

AfD in Lübeck auf Platz vier, gefolgt von FDP

Die AfD liegt mit 10,7 Prozent auf Platz vier (+3,2), gefolgt von der FDP mit 5,3 Prozent (+0,7) und Volt mit 4,6 Prozent (+3,5). Auf Platz sieben liegt das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit 4 Prozent, auf Platz acht die Linke mit 3,4 Prozent (-1,3). Die Wahlbeteiligung liegt bei 58,0 Prozent.

Im Kreis Herzogtum-Lauenburg hat die CDU wie auch bundesweit als stärkste Kraft bei der Europawahl abgeschnitten. Sie kommt auf 31,1 Prozent der Stimmen, 3,8 Prozentpunkte mehr als 2019. Auf dem zweiten Platz landet im Kreis Herzogtum Lauenburg die SPD mit 16,3 Prozent (-1,1 Prozentpunkte). Es folgt die AfD mit 14,3 Prozent (+5,1).

Grüne auf Platz vier - mit herbem Verlust

Auf Platz vier kommen die Grünen mit 13,5 Prozent der Stimmen (-12,3). Die FDP erreichte 6,3 Prozent der Stimmen - wie 2019. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) erreicht 4,2 Prozent der Stimmen, gefolgt von Volt mit 2,3 Prozent (+1,7) und der Linken mit 2 Prozent (-1,5). Die Wahlbeteiligung lag bei 65,6 Prozent.

Im Kreis Ostholstein ist die CDU wie auch bundesweit mit 34,3 Prozent der Stimmen stärkste Kraft bei der Europawahl. Sie hat im Vergleich zur Europawahl 2019 fünf Prozentpunkte dazugewonnen. Auf dem zweiten Platz landet anders als bundesweit die SPD mit 17,4 Prozent und einem Verlust von 1,6 Prozent der Stimmen im Vergleich zu 2019. Die AfD erzielt mit 12,8 Prozent und einem Zuwachs von 4,7 Prozentpunkten Platz drei, gefolgt von den Grünen mit 12,6 Prozent und einem deutlichen Verlust von 12,8 Prozentpunkten.

Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) im Kreis Ostholstein auf Platz sechs

Die FDP folgt mit 6,3 Prozent (-0,1 Prozentpunkte). Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) erreicht den sechsten Platz mit 3,9 Prozent und liegt damit unter dem bundesweiten Zwischenergebnis von 6 Prozent. Darauf folgt die Tierschutzpartei mit 1,6 Prozent (+0,3), die Linke mit 1,6 Prozent (-1,3) und die Freien Wähler mit 1,6 Prozent (+0,5). Die Wahlbeteiligung lag im Kreis Ostholstein bei 62,4 Prozent.

