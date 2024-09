Stand: 19.09.2024 08:46 Uhr Europäischer Minderheitenkongress startet in Husum

In Husum (Kreis Nordfriesland) startet der 68. Kongress der Föderalistischen Union Europäischer Nationalitäten (FUEN). Bis zu 270 Gäste werden im Husumhus erwartet. Die Dachorganisation setzt sich für die Rechte und Interessen von 113 Völkern und Minderheiten in Europa ein. Bei der Versammlung wird der Jahresbericht vorgestellt. Auch auf dem Programm stehen Besuche im Multimar Wattforum in Tönning, dem Nordfriisk Institut und der Schule Risem Schölj.

