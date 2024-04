Stand: 22.04.2024 11:17 Uhr Erster Schultag nach langen Osterferien

Erster Schultag nach den Osterferien in Schleswig-Holstein: Für die rund 370.000 Kinder und Jugendlichen an den Schulen im Land beginnt am Montag wieder der Alltag. Die Ferien waren diesmal mit dreieinhalb Wochen besonders lang. Schleswig-Holstein war in diesem Frühjahr als letztes Bundesland in die Ferien gestartet.

Archiv 4 Min Nachrichten 13:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.04.2024 | 06:00 Uhr