Stand: 06.11.2024 09:50 Uhr Erneute Warnstreiks an Schön Klinik in Bad Bramstedt

Die Gewerkschaft ver.di hat die Mitarbeitenden der Schön Klinik in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) für Mittwoch und Donnerstag wieder zum Warnstreik aufgerufen. Für den Mittag ist eine Kundgebung geplant. Die psychosomatische Fachklinik hat bis jetzt keinen Tarifvertrag. Erste Verhandlungen mit der Gewerkschaft seien abgelehnt worden, erklärt ver.di. Die Klinik selbst erklärt sich gesprächsbereit und will die Patientenversorgung bis zum Streikende am Donnerstagabend gewährleisten.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg