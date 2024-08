Stand: 13.08.2024 17:09 Uhr Ermittlungen wegen illegaler Drohnenflüge über Brunsbüttel

Die Polizeidirektion Itzehoe(Kreis Steinburg) ermittelt wegen einiger unangemeldeter Drohnenflüge in Brunsbüttel(Kreis Dithmarschen) in den vergangenen Tagen. Man habe die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen, teilte ein Sprecher der Polizei-Direktion Itzehoe auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein mit. Details könnten deshalb zum jetzigen Zeitpunkt nicht mitgeteilt werden. In Brunsbüttel gibt es laut Polizei Bereiche, die aus Sicherheitsgründen als sogenannte Flugverbotszone gelten - weil es dort zum Beispiel Industrieanlagen oder Anlagen zur Energieerzeugung gibt.

Das ist zum Beispiel auf der Südseite des Nordostseekanals der Fall. Die Polizei weist darauf hin, dass unzulässige Überflüge mit Drohnen als Ordnungswidrigkeit oder als Straftat geahndet werden können. Der Bußgeldkatalog für Drohnen sieht bis zu 50.000 Euro vor.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen