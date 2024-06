Stand: 20.06.2024 15:38 Uhr Zwei Männer betrunken in Heide und Brunsbüttel unterwegs

Zwei Männer in Heide und Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) sind Mittwoch und Donnerstag mit erheblichen Promillewerten von der Polizei kontrolliert worden. In Heide war Mittwochnachmittag ein Mann immer wieder auf die Fahrbahn der Berliner Straße getorkelt. Offenbar war er auch verletzt. Als die Beamten ihn auf die Wache bringen wollten, leistete er erheblichen Widerstand. Bei einer angeordneten Blutprobe wurde ein Alkoholwert von knapp 1,9 Promille festgestellt. Am Donnerstagmorgen wurde dann ein Autofahrer in Brunsbüttel überprüft. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille. Der 66-Jährige hatte keinen Führerschein - der war ihm bereits wegen Alkohol am Steuer abgenommen worden.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

