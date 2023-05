Erdbeersaison in Schleswig-Holstein ist offiziell eröffnet Stand: 04.05.2023 15:04 Uhr Knapp eine Woche später als im vergangenen Jahr sind heute die ersten heimischen Erdbeeren im Süden Schleswig-Holsteins geerntet worden - allerdings noch aus Folientunneln.

Die Landwirtschaftskammer hat heute auf dem Hof Soltau in Barsbüttel (Kreis Stormarn) offiziell die Erdbeersaison für Schleswig-Holstein eröffnet. Durch Folientunnel kann laut der Kammer trotz der bislang eher niedrigen Temperaturen schon eine ausreichende Menge an Früchten geerntet werden. Die Freilandernte wird später beginnen, doch die Prognosen sind gut, meint Landwirt Bastian Soltau aus Barsbüttel.

Sonniger Herbst sorgte für beste Erdbeer-Voraussetzungen

"Wir rechnen damit, dass wir in circa drei Wochen starten können. Man merkt noch, dass wir zum Teil sehr kalte Nächte haben", erklärt der Landwirt. Die Kälte bremse das Wachstum der Erdbeeren enorm aus. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Durch den sonnenreichen Herbst, in dem für gewöhnlich die Blüten der Erdbeerpflanzen gebildet werden, könnten bis zum Ende der Saison in ganz Schleswig-Holstein rund 10.000 Tonnen Erdbeeren geerntet werden, schätzt die Landwirtschaftskammer.

Trotz gestiegener Energie- und Produktionskosten sollen die Preise nicht angehoben werden - darauf haben sich die Erdbeerbauern verständigt.

