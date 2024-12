Stand: 09.12.2024 09:55 Uhr Elmshorn: Zwei Fußgänger von Auto erfasst

In Elmshorn im Ortsteil Ramskamp (Kreis Pinneberg) sind am Montagmorgen zwei Fußgänger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Laut Leitstelle sind die beiden von einem Auto angefahren worden. Informationen zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei bisher nicht bekanntgegeben. Es wird ermittelt. Die zwei Fußgänger sind in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr. Die Straße Rampskamp war bis 9 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.12.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg