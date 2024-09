Stand: 19.09.2024 12:01 Uhr Elmshorn: Wettbewerb zum besten Nachwuchsgesellen Baugewerbe

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) finden am Donnerstag die Landesmeisterschaften Handwerk für die besten Nachwuchsgesellen- und gesellinnen Schleswig-Holsteins statt. Laut Baugewerbeinnung Westholstein treten die besten 25 Nachwuchshandwerker der Berufe Zimmermann, Fliesenleger und Maurer an. Demnach bekommt jede Branche am Morgen eine Aufgabe mitgeteilt, für die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen sechs und acht Stunden Zeit haben. Am Abend bewertet dann eine Jury die Werkstücke und entscheidet, wer die Sieger und Siegerinnen sind. Diese qualifizieren sich damit für den Bundesentscheid.

