Stand: 26.09.2024 10:36 Uhr Elmshorn: DGB verteilt Pommes an Kölln-Beschäftigte

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) verteilt am Donnerstag vor dem Firmengelände von Peter Kölln in Elmshorn (Kreis Pinneberg) kostenlose Pommes an die Beschäftigten. Mit der Aktion will der Gewerkschaftsbund darauf aufmerksam machen, dass dort nach eigenen Angaben einige Mitarbeiter nicht nach Tarif bezahlt werden. Auch bei Peter Kölln komme ein Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht in den Genuss von Tarifverträgen, teilte der DGB mit. Das Unternehmen ist vor allem durch die Kölln-Haferflocken bekannt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg