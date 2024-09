Stand: 20.09.2024 21:51 Uhr Quickborn: Elf Jahre altes Mädchen vermisst

In Quickborn (Kreis Pinneberg) wird seit Donnerstag ein Mädchen vermisst. Laut Polizei wollte die elfjährige Oksana nach Angaben ihrer Mutter bei einer Freundin übernachten, allerdings kam sie am nächsten Tag nicht wieder nach Hause. Über Angehörige wissen die Beamten, dass sich die Elfjährige zwischenzeitlich in einem Bus in Pinneberg aufgehalten hatte. Hinweise zum Aufenthaltsort des Kindes nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg